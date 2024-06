Erfolgreicher Spieletag von Spektakel Rheinberg Rekordbeteiligung bei der Familiade im Freibad

Im Underberg-Freibad fand am Samstag die vierte Auflage des beliebten Spielespektakels „Familiade“ statt. 13 kreative Spielstände bot der Verein Spektakel Rheinberg als Veranstalter dafür auf den Wiesen und im Schwimmerbecken an. Zehn davon mussten die Kinder sich auf ihrem Laufzettel abstempeln lassen, um an der großen Tombola teilzunehmen. Das lohnte sich, immerhin war eine Jahreskarte für die gesamte Familie im Irrland in Twisteden zu gewinnen. Legobaukästen, Spiele und eine Familienkarte für das Underberg-Bad waren weitere attraktive Preise.