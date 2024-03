Rhinberger Schützenbruderschaft Reiner Lampe ist jetzt Ehrenpräsident der St.-Anna-Schützen

Das nächste Schützenfest steht bei der St.-Anna-Schützenbruderschaft vom 29. Juni bis zum 6. Juli an. Los geht es mit dem Vogel- und Königsschießen am 29. Juni und dem Kinder- und Jugendvogelschießen am 30. Juni. Am 6. Juli findet das Schützenfest mit dem Krönungsball seinen krönenden Abschluss. Gefeiert wird dann am St.-Anna-Pfarrheim. Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen frei.