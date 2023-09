Rheinberger schafft Radmarathon Paris–Brest–Paris Einmal durch die Hölle und zurück

Wittmann hat auch das gemeistert – weil seine größte Hoffnung sich erfüllt hat: Die Technik hat standgehalten. Es gab nicht mal einen Plattfuß, der den zeitlichen Rahmen in Gefahr gebracht hätte. Nur der tapfere Mensch im Sattel hatte dieses Glück nicht: „An einem Kontrollpunkt bin ich barfuß in einen Nagel getreten. Ich habe ihn aus dem Fuß gezogen und bin weitergefahren.“ The Show must go on.