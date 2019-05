Kulturinitiative Schwarzer Adler : Der langsame Abschied vom Adler

„Band of friends“ lockte zahlreiche Fans. Viele kamen auch, weil die Tage des Adlers gezählt sind. Foto: Gernot Mangold

Vierbaum Beim Konzert der „Band of Friends“ war es voll. Das Ende des Vierbaumer Lokals war Gesprächsthema.

Der Saal war voll. Wie fast immer, wenn im Schwarzen Adler eine Band auftritt. Diesmal war es die „Band of Friends“. Das Trio um den legendären Bassisten Gerry Avoy (der von 1970 bis 1991 an der Seite des irischen Gitarren-Heroen stand) hat sich auf Rory-Gallagher-Songs konzentriert. Dabei schlüpft der Niederländer Marcel Scherpenzeel in die Rolle des unvergessenen Startocaster-Spielers mit der unverwechselbaren Stimme und der Vorliebe für Karohemden. An den Drums sitzt nun Brendan O’Neill, der den im Januar verstorbenen Ted McKenna ersetzt hat.

Beide Schlagzeuger sind ehemalige Mitglieder der Rory-Gallagher-Band. Wobei man sagen muss: Brendan O’Neill kann McKenna nicht das Wasser reichen. Der Mann hatte einfach mehr Bumms, mehr Power, mehr Groove, mehr Bluesrock-Feeling. Doch darum ging es am Freitag gar nicht in erster Linie. Das Konzert der „Band of Friends“ war das erste einer Band im Adler, nachdem der Chef des Kulturlokals, Ernst Barten, und seine Familie bekannt gegeben haben, dass sie den Adler Ende des Jahres aufgeben werden.