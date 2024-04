Schreiben des Regierungspräsidenten So soll rund um die ZUE in Orsoy Ruhe einkehren

Es ging hoch her in der Bürgersprechstunde der Bezirksregierung Düsseldorf, bei der Mitte März Anwohner der Zentralen Unterbringungs-Einrichtuing des Landes im ehemaligen Orsoyer Krankenhaus über die neuen Entwicklungen informiert wurden. Bei dem Treffen in der Orsoyer Kirche gab die Bezirksregierung bekannt, dass die Flüchtlinge bis 2033 in den Gebäuden bleiben. Das war vorher nicht öffentlich bekannt gewesen.