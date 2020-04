Handwerksbetrieb aus Rheinberg hilft : Raumausstatter näht Atemschutzmasken

Rheinberg Die Rheinberger Firma Eckhardt Raum und Ausstattung hat schon rund 400 Exemplare produziert.

Am Anfang stand das Handwerk. „Wir sind ja als Raumausstatter ein Handwerksbetrieb und dürfen deswegen trotz Corona ganz normal weiterarbeiten, wir beraten unsere Kunden auch zu Hause“, sagt Dagmar Schöbel von Eckhardt Raum und Ausstattung am Kattewall 1 in Rheinberg. „Mein Mann Uwe hat zudem einen großen Sanitär- und Heizungsbetrieb. Dadurch kamen wir auf die Idee, für die Mitarbeiter mit Kundenkontakt Atemmasken zu nähen.“