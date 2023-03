Unsere Woche Die Rheinberger Ratssitzungen dürfen nicht ausufern

Das wiederum bedeutet: Die nächste Sitzung des Rates am Dienstag, 28. März, in der Stadthalle dürfte eine Tortur werden. 35 Tagesordnungspunkte stehen an, viele davon mit mehreren Unterpunkten, sie alle müssen bearbeitet, diskutiert, abgestimmt werden. Der städtische Haushalt muss auf den Weg gebracht werden, allein das dürfte mit den kommentierenden Reden jeder einzelnen Fraktion mindestens eine Stunde in Anspruch nehmen. Dann wollen Eltern sich zur Situation in den Kitas äußern und Tagespflegepersonen treten an, um auf eine bessere finanzielle Ausstattung zu pochen. Das alles braucht Zeit und muss ernst genommen werden.