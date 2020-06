Buchveröffentlichung in Rheinberg : Ratgeber fürs Vorstellungsgespräch

Rheinberg Kenneth Simon hat seine Erfahrungen aus dem Berufsleben aufgeschrieben. Der Vertriebsleiter eines Pharmaunternehmens und Hobby-Imker aus Rheinberg möchte gerade jungen Menschen Tipps geben.

„Ich habe kompetente Bewerber kennengelernt, die sehr selbstkritisch und nervös waren. Und es gibt Bewerber, die sich zwar toll verkaufen, aber im Berufsleben dann nicht die Erwartungen erfüllen“, sagt der Vater zweier Grundschulkinder. „Ich möchte meine eigenen Erfahrungen aus der Perspektive des Einstellenden weitergeben.“ Im Mai hatte dann auch die Lektorin ihre Arbeit gemacht, so dass das Buch in Druck gehen konnte. „Es gibt keine vorformulierten Kochrezepte, mit denen man hundertprozentig jeden Job bekommt. Die Leser sollen lernen, die entscheidenden Personen im Vorstellungsgespräch von sich zu überzeugen.“

Für den promovierten Biologen, der an der Fern-Uni Hagen einige Semester Wirtschaftswissenschaften für Naturwissenschaftler studierte, schließen sich Ökonomie und Nachhaltigkeit nicht aus. Auch deshalb ist er 2018 unter die Hobby-Imker gegangen. Der Alt-Herren-Fußballer, der beim SV Budberg spielt, konnte in diesem Sommer die ersten Gläser füllen. Berkagold nennt Simon seinen Honig, den sechs Bienenvölker produzieren. Die Stöcke stehen im Garten seiner Mutter in Rheinberg und bei den Schwiegereltern in Budberg.