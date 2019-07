Ratssitzung : Rat wählt Beigeordnete wieder

Kein Traumergebnis für Rosemarie Kaltenbach – aber sie wird ihre Arbeit fortsetzen.

Rosemarie Kaltenbach ist für weitere acht Jahre zur Beigeordneten der Stadt Rheinberg gewählt worden. Die Wahl erfolgte in der Ratssitzung am Dienstagabend. Und sie erfolgte geheim. Das beantragte CDU-Fraktionsvorsitzender Erich Weisser. Wenig überraschend, denn es ist kein Geheimnis, dass sich Teile der CDU schwer tun mit Rosemarie Kaltenbach, die SPD-Mitglied ist und bei der Kommunalwahl 2015 als Bürgermeister-Kandidatin für die SPD ins Rennen gegangen ist. Nach der Niederlage arbeitete sie weiterhin engagiert als Beigeordnete für die Stadt. 2016 übernahm sie zusätzlich zum Personalwesen und dem Dienstleistungsbetrieb auch noch den Bereich Jugend und Soziales.

25 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen und eine ungültige Stimme: Was die Stimmenzähler Christina Schmalz (Grüne) und Andreas Erasmus (Linke) nach de Stimmabgabe ermittelten, war alles andere als ein Traumergebnis. Kaltenbach nahm es gelassen, dankte für das Vertrauen und dankte insbesondere ihren Kollegen, die sie „das eine oder andere mal an ihre Grenzen gebracht“ habe, wie die 59-Jährige zugab, um gleich in Aussicht zu stellen: „Das will ich auch weiterhin tun. Denn ich möchte noch einiges für unsere schöne Stadt erreichen.“