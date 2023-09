Auf Antrag der Rheinberger Grünen Rat verabschiedet Resolution zur Flüchtlings-Problematik

In der Ratssitzung ist die Resolution nun mehrheitlich beschlossen worden. Nach eingehender Diskussion und einer Sitzungsunterbrechung stellten FDP (die Fraktion hatte eine Veränderung beantragt) und Grüne einen überarbeiteten Text vor. Dieser lautet: „Der Bund und die EU werden aufgefordert, einen neuen gesetzlichen Rahmen für geregelte Migration zu schaffen. Eine weitere Zunahme von Fluchtbewegungen in Deutschland bringt die Kommunen zunehmend an ihre Kapazitätsgrenze und ist perspektivisch ohne klare Regulierung von Einwanderung nicht mehr zu stemmen. Davon unberührt ist der Anspruch auf Asylgewährung.“