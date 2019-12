Finanzplan in Rheinberg : Rat beschließt Haushalt so früh wie nie

Rheinberg Rheinberg macht rund vier Millionen Euro Miese. Die Kämmerin warnt vor zu hohen Ausgaben. Sonst drohe ein neues Haushaltssicherungskonzept.

Die Politik mahnte zur Sparsamkeit und es wurde lange gerungen – letztendlich stimmte der Rat dem Haushalt für 2020 einstimmig zu. Und zwar extrem früh. Jedenfalls konnte sich in der Stadthalle niemand mehr daran erinnern, dass die wichtigste Entscheidung für die kommunalen Finanzen schon mal vor Weihnachten gefällt wurde.

Das dürfte Iris Itgenshorst besonders gefreut haben. Die neue Kämmerin hatte ihren ersten Haushaltsplan vorgelegt. In der Ratssitzung warnte sie vor den Risiken, bald wieder ins Haushaltssicherungskonzept zu rutschen. Vor diesem Hintergrund sorgte insbesondere der Beschluss, auch weiterhin deutlich mehr Geld für die Inklusionshelfer an den Schulen auszugeben als vorgeschrieben, für Diskussionsstoff. Rheinberg ist neben Voerde die einzige Kommune im Kreis Wesel, die den Pflichtbetrag von 187.550 Euro als freiwillige Leistung auf derzeit 276.200 Euro aufstockt. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, die rund 90.000 Euro künftig einzusparen, die Grünen waren dagegen und fanden in der SPD und den Linken Verbündete, so dass ihrem Antrag mehrheitlich zugestimmt wurde. Für Erich Weisser (CDU) stand fest: „Wir würden auch gerne auf dem alten Stand bleiben, aber das können wir uns momentan nicht leisten.“ So haben sich die Fraktionen positioniert:

Erich Weisser (CDU) Dem Vorsitzenden der größten Fraktion im Rheinberger Rat war ein Hinweis in seiner Haushaltsrede ganz wichtig: „Wir stellen in diesem Jahr wie auch schon in den vergangenen Jahren keine Anträge, die den Haushalt belasten und Mehrausgaben bedeuten würden.“ Damit respektiere man die Arbeit der neuen Kämmerin Iris Itgenshorst, die in den vergangenen Wochen und Monaten jeden Cent umgedreht habe und ein Einsparpotenzial von 1,5 Millionen Euro berechnet habe. „Wir haben allen Grund, das Portemonnaie zuzudrücken“, sagte Weisser. Man sehe durchaus die Gefahr, dass das Defizit dazu führe, dass sich eine Rückkehr in das enge Korsett des Haushaltssicherungskonzepts nicht vermeiden lasse, wenn man nicht sparsam schalte und walte. Ein Antrag der CDU stand zwar zur Diskussion, doch stammte der noch aus dem Jahr 2017 und wurde im Übrigen abgelehnt. Die Fraktion hatte beantragt, für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 8400 Euro für Einrichtung und Pflege einer städtischen Facebookseite einzurichten. Zunächst soll die Homepage der Stadt besser werden, lautete die Begründung. Die CDU stimmte dem Haushalt zu.

Jürgen Bartsch (Bündnis 90/Die Grünen) „Wir waren noch nie so früh dran mit dem Haushalt“, sagte der Fraktionssprecher. „Allerdings bedeutete das auch eine enorme zeitliche Herausforderung.“ Das habe man daran sehen können, dass seine Fraktion erst spät elf Anträge zum Haushalt eingereicht habe. Die Anträge waren in den Rat geschoben worden. Bartsch sprach über die aktuelle Haushaltssituation von einem Jojo-Effekt. „Nach der wundersamen Gewerbesteuerhöhe in 2018 kommen wir nun auf den nüchternen Boden der Finanzrealität zurück. Die erwarteten Gewerbesteuereinnahmen für 2019 von gut 26 Millionen Euro werden glatt verfehlt. Die letzte Prognose liegt bei 17 Millionen Euro. Das zeige, dass eine solide Haushaltsplanung auf keinen Fall mehr als 20 Millionen Euro als Gewerbesteuereinnahmen kalkulieren sollte, denn: „Nachzahlungen lassen sich nicht vernünftig einplanen.“ Für die Folgejahre könnte wieder ein Haushaltssicherungskonzept drohen. Die derzeitigen Prognosen liegen bei Defiziten von vier bis fünf Millionen Euro bis 2023. Vor allem müsse die Stadt aufpassen, dass die Personalausgaben nicht aus dem Ruder laufen. Die Grünen stimmten mit einem „frustrierten Ja“ dem Haushalt zu.

Herbert Becker (FDP) „Heute verabschieden wir zum ersten Mal den Haushalt noch im alten Jahr. Eine lange erwartete Premiere. Wir stellen fest: ,Neue Kämmerinnen rechnen gut.’ Der Haushalt wurde in wenigen Monaten nach sachlogischen und kommunalpolitischen Gesichtspunkten finanzpolitisch durchforstet und ein gut tragbarer Haushalt aufgestellt. Unseren leider abgelehnten Antrag ,Bäume für Kinder’ halten wir trotz der Ausgaben für richtig und wichtig, da Kinder unsere Zukunft sind und Bäume die Zukunft vor allen der Kinder sichern. Die Freigabe der nun gesperrten Stelle Eventmanager hielten wir für sinnvoll und richtig, da sie einen finanziellen Rückfluss in die Stadt und damit in den Haushalt bringt. Tourismus und Veranstaltungen sind für die Stadt in Zukunft von großer Bedeutung, da die City sicher kein übergeordnetes Einkaufzentrum mehr wird. Die Grundsteuer ist in den letzten Jahren planmäßig innerhalb des HSK erhöht worden. Plan war aber, sie nur so lange zu erhöhen, wie wir im HSK sind. Es ist das Geld aller Bürger, nicht nur der Eigentümer, sondern auch der Mieter, das wir erneut erhöht abschöpfen. Deshalb sind wir gegen eine weitere Erhöhung. Insgesamt stimmen wir dem Haushalt zu.“

