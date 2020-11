Konstituierende Ratssitzung : Rat beschließt eine Corona-Task-Force

An den Schulen wie hier am Amponius-Gymnasium werden die Klassenräume regelmäßig gelüftet. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Die Verwaltung sprach sich gegen den FDP-Vorschlag aus, Luftreinigungsgeräte für die Rheinberger Schulen anzuschaffen. Die Politik sah das anders und einigte sich auf einen Kompromiss. Jetzt soll schnell gehandelt werden.

Der neue Rat ist offenbar ebenso diskussionsfreudig wie der neue Bürgermeister. Dietmar Heyde ermunterte das Gremium bei seiner Premiere in der Stadthalle dazu, Vorschläge und Meinungen zu äußern, und der Rat kam diesem Wunsch gerne nach. Das wurde beim einzigen Punkt deutlich, der einer inhaltlichen Diskussion bedurfte. Bereits in der Oktobersitzung des Rates war ein FDP-Antrag beraten und beschlossen worden. Die Liberalen wollten geklärt wissen, ob es sinnvoll sei, Luftreinigungsgeräte für Schulen anzuschaffen, um in Corona-Zeiten für ein besseres Raumklima zu sorgen und die Infektionsgefahr dadurch zu mindern. Die Verwaltung hat das geprüft und kam zu dem Schluss: Die Geräte bringen nicht viel, kosten aber eine Menge Geld. Um alle regelmäßig genutzten Unterrichtsräume mit solchen Geräten ausstatten zu können, müssten mindestens 210 Geräte zum Einsatz kommen. Das würde für vier Jahre inklusive der Filter und Wartung knapp eine Million Euro kosten. Deshalb empfahl die Verwaltung, das Vorhaben abzulehnen.

Eine Einschätzung, die dem Rat nicht gefiel. Der neue FDP- Fraktionschef Rainer Mull sah das Problem der hohen Kosten, sagte aber: „Ich glaube, dass uns das Thema an anderer Stelle einholt, wenn wir jetzt aus Kostengründen die Finger davon lassen.“ Sollten die Geräte nicht drinsitzen, so sei die Mindestforderung der FDP, für jeden Klassenraum wenigstens ein CO 2 -Messgerät anzuschaffen.

Info Nach dem Rat ist vor den Ausschusssitzungen Ausschusssitzungen Weiter geht’s am Dienstag, 17. November (Stadtmarketing, Tourismus, Kultur), Mittwoch, 18. November (Rechnungsprüfung, nicht öffentlich) und Donnerstag, 19. November, (Soziales, Familien, Senioren), jeweils 17 Uhr, Stadthaus.

Auch für Svenja Reinert, neue Fraktionssprecherin der erstarkten Grünen, war das Thema nicht erledigt. „Unsere Kinder müssen uns etwas wert sein“, konstatierte sie. Ihr Vorschlag: Schnell mit den Schuleitern sprechen und dann Geräte bei Bedarf leasen oder mieten – „und zwar nicht für vier Jahre, sondern maximal für eins“.

Noch ein neuer Fraktionsboss meldete sich konstruktiv zu Wort: Philipp Richter von der SPD. Er empfahl der Verwaltung, sich dringend mit Nachbarkommunen wie Neukirchen-Vluyn, die bereits Luftreinigungsgeräte angeschafft haben, auszutauschen und gleichzeitig zu schauen, ob sich Fördertöpfe anzapfen lassen. Die SPD möchte auch eine „Task Force“ einrichten, eine Gruppe mit Vertretern aus Verwaltung, Elternschaft, Schulen und Politik, die Handlungsoptionen bestimmen.

Für die CDU meinte Erich Weisser, dass auch seine Fraktion bereit sei, für Kinder in Schulen und Kitas in die Tasche zu greifen. „Wir wissen aber auch, dass es keine Einigkeit in den Schulen gibt. Deshalb ist es richtig, die Lage weiter zu beobachten.“

Sebastian Nehnes (AfD) fragte, ob die Stromnetze an den Schulen überhaupt für diese große Menge an Geräten ausgelegt seien. Zudem sah er die Gefahr einer Luftverwirbelung durch die Luftreinigungsapparate.

Dem Rat gehören mit Klaus Vaupel (CDU) und Sophie Lubczyk (Grüne) auch zwei Lehrer an, die beide die Meinung vertraten, ausreichendes Lüften sei schon mehr als die halbe Miete in den Klassen. Vaupel: „Die Geräte sind sicher gut. Aber wir brauchten sie wenn, dann jetzt, und nicht erst in drei oder fünf Monaten.“ Sophie Lubczyk hielt CO 2 -Geräte für entbehrlich.