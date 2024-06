Räumungsverkauf in Rheinberg „Lampen und Leuchten“ schließt Ende Juni für immer

24 Jahre lang hat Marianne Hahn das Geschäft Lampen & Leuchten an der Industriestraße 12 im Gewerbegebiet Winterswick geführt – in einer Halle, die zum unmittelbar benachbarten Möbelhaus Gottwald („Der Wohnfuchs“) gehört. Zum 30. Juni schließt die Unternehmerin ihr Geschäft. „Aus Altersgründen“, sagt sie. Sie werde 66 Jahre alt und möchte sich nun zur Ruhe setzen, möchte beispielsweise öfter ihre Enkelkinder sehen, die in Süddeutschland leben.