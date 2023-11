Verkehrswende in Rheinberg Radwegenetz soll besser und sicherer werden

Die Rheinberger Politik wird sich am Dienstagabend mit dem Radverkehrskonzept befassen. Daran wird seit dem Frühjahr gearbeitet. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität (die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Raum 249 des Stadthauses) befasst sich mit den Vorschlägen. Das vollständige Konzept soll dem Ausschuss zur nächsten Sitzung vorgelegt werden. Es beruht auf dem vor zwei Jahren fertiggestellten städtischen Mobilitätskonzept. Zudem hat man in der ersten Jahreshälfte in allen Rheinberger Ortsteilen die Radwegehauptverbindungen unter die Lupe genommen.