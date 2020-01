Bauarbeiten : Radweg an der Xantener Straße wird erneuert

Rheinberg Die Arbeiten haben in Höhe des Pflegezentrums Wiesenhof begonnen.

Bauarbeiten An der Xantener Straße in der Innenstadt wird schon wieder gebaut. Im Auftrag der Stadt erneuert das Bauunternehmen Johann Stratmanns den Fahrradweg auf der Fahrtrichtung stadtauswärts zwischen Amtsgericht und Bäckerei Bergmann. Der Radweg bekommt eine neue Deckschicht. Momentan wird in Höhe des Pflegezentrums Wiesenhof gearbeitet. Aus diesem Grund ist eine Baustellenampel eingerichtet, der Verkehr fließt wechselweise nur einspurig. Auch die Bushaltestelle an der Einmündung der Straße An de Wei wird umgebaut. Enni hatte an der Xantener Straße erst Ende des Jahres neue Erdgasleitungen verlegt.