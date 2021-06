17-Kilometer-Strecke durch Rheinberg : Radtour mit dem Stadtradelstar 2021 am Sonntag

Rheinberg Am Sonntag, 6. Juni, gibt es eine 17 Kilometer lange Radtour für alle Altersklassen durch Rheinberg. Wer mag, kann Stadttradelstar Manuela Bechert begleiten.

Manu Bechert aus Borth ist der Stadtradelstar 2021. Nun ist der Stadtradel-Wettbewerb für dieses Jahr zwar vorbei, aber Manu Bechert will das Rad keinesfalls in den Schuppen stellen. „Gerne möchte ich alle Rheinberger und Rheinbergerinnen dazu anhalten, sich weiterhin aufs Rad zu setzen und nun einfach so weiter zu machen. Ganz ohne den Gedanken eines Vergleiches oder gar Wettkampfes – einfach nur, um euch selbst einen Gefallen zu tun“, sagt sie. Um die Motivation an dieser Stelle ein wenig zu stärken, lädt sie dazu ein, sie auf einer ihrer Lieblingsrunden rund um Rheinberg zu begleiten – unter Einhaltung der momentan geltenden Corona-Regularien.