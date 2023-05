Polizei sucht Zeugen Diebstahl am Mobilfunkturm legt Radiosender lahm

In Rheinberg sind wichtige Bauteile eines Mobilfunkmastes abmontiert und gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der Mast steht an der Straße Minkeldonk am Annaberg nahe der Total-Tankstelle und ist durch einen Metallzaun gesichert. Am Sonntag gegen 5.20 Uhr habe ein Broadcast-Techniker den Diebstahl bei der Polizei gemeldet, heiß es. Der Mann hatte angegeben, zum Funkturm an der Straße Minkeldonk gerufen worden zu sein, weil es zu einer Störung bei einem Radiosender gekommen war. Hierbei habe er den Diebstahl festgestellt. Auf dem Gelände befindet sich ein Kasten mit Elektronik. Polizisten stellten fest, dass zwei Kabel durchtrennt waren und der TDT Router, ein Streaming-Gerät für einen Radiosender, gestohlen worden war. Um 3.39 Uhr stellte der Sender den Systemausfall fest und verständigte den Techniker. Daher sei davon auszugehen, dass es sich bei dieser Uhrzeit um die Tatzeit handelt, sagte die Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei in Kamp-Lintfort, Telefon 02842 934-0, in Verbindung zu setzen.