Pläne der ADFC-Ortsgruppe : Rheinberger Radler wollen Schwachpunkte aufzeigen

Der ADFC in Rheinberg bietet auch in der neuen Saison wieder jede Menge interessante Radtouren an. Foto: ADFC

Rheinberg Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) Rheinberg präsentiert bald sein Tour-Programm. Die junge Ortsgruppe will noch stärker als Lobby fürs Radeln in Erscheinung treten. Auch im Bereich klimafreundliche Mobilität engagiert sie sich. Was sie alles schon tut und was sie noch vorhat.