Verkehrsunfall in Rheinberg Autofahrerin erfasst Radfahrer – 55-Jähriger schwer verletzt

Am Montagmorgen hat sich auf der Xantener Straße (L137, ehemalige B57) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem sich ein Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen hat. Eine 25-jährige Frau aus Wesel fuhr mit ihrem Auto gegen 5.40 Uhr der Xantener Straße, aus Richtung B58 kommend in Fahrtrichtung Rheinberg. Kurz vor der Solvay-Kreuzung in Ossenberg überquerte ein 55-jähriger Rheinberger mit seinem Fahrrad die Xantener Straße. Wie die Polizei mitteilt, kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Zusammenstoß, wobei sich der 55-Jährige schwer verletzte. Ein Rettungswagen brachte das Unfallopfer in ein Krankenhaus. Die Xantener Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme einseitig gesperrt werden. Polizeibeamte leiteten den Verkehr aus beiden Fahrtrichtungen einseitig an der Unfallstelle vorbei. Es sei zu leichten Verkehrsverzögerungen im Berufsverkehr.