Unfall in Rheinberg : Radfahrer bei Kollision mit Auto schwer verletzt

Der 82-jährige Rheinberger wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus geliefert (Symbolfoto). Foto: dpa

Rheinberg Ein 82-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall am Peldenweg in Budberg schwer verletzt worden. Der Rheinberger war mit seinem Fahrrad unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit einem Auto kam.

Der Unfall zwischen Pkw- und Radfahrer ereignete sich nach Auskunft der Polizei gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung Rheinberger Straße / Peldenweg / Rüttgerssteg. Dabei befuhr ein 32-jähriger Mann aus Rheinberg mit seinem Pkw die Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Orsoy. An der Einmündung Peldenweg überquerte ein 82-jähriger Radfahrer aus Rheinberg die Rheinberger Straße aus Richtung Peldenweg kommend. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Radfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde zunächst mit einem Rettungswagen in ein Moerser Krankenhaus eingeliefert.

(beaw)