Bauarbeiten in Rheinberg Rad- und Gehweg an der Orsoyer Straße werden erneuert

Im Auftrag der Stadt Rheinberg werden Geh- und Radweg an der Orsoyer Straße in Höhe des St.-Nikolaus-Krankenhauses in zwei Abschnitten saniert. Zudem werden die Bushaltestellen „Krankenhaus“ und „Terrazoo“ barrierefrei umgebaut. Ersatzhaltestellen werden während der Bauarbeiten auf der Orsoyer Straße eingerichtet. Die Orsoyer Straße ist stadtauswärts derzeit Einbahnstraße. Damit die Busse weiterhin passieren können, ist eine Ampelanlage in Betrieb. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle ebenfalls durchfahren. Diese Bauarbeiten sollen vor den Weihnachtsfeiertagen abgeschlossen werden. Text: up/RP-Foto: Armin Fischer