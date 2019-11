Sozialausschuss in Rheinberg : Quartiersbüro bleibt bestehen

Rheinberg Der Sozialausschuss gab Mittel für das Projekt in der Reichelsiedlung frei.

Als Anke Sczesny vor drei Jahren das Quartiersmanagement Innenstadt-West mit seinem Büro an der Buchenstraße konzeptionell entwickelt hatte, wusste niemand so genau, was sich tatsächlich dahinter verbirgt. Durch die gute Vernetzung mit der Nachbarschaft und der Zusammenarbeit mit der Hochschule Rhein-Waal wurde aus dem guten Ansatz schnell eine feste Einrichtung.

Nach dem Wegfall der Förderung durch die Stiftung Wohlfahrtspflege musste das gesamte Projekt in diesem Jahr allerdings auf Sparflamme gesetzt werden. Außerdem hat Anke Sczesny zwischenzeitlich das Quartiersbüro verlassen und den Schlüssel in die Hände der neuen Quartiersmanagerin Sarah Bernstein übergeben.

In seiner Sitzung am Mittwoch hat der Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren der Stadt Rheinberg nun einstimmig die Freigabe dieser Mittel beschlossen. „Das ist ein Thema, das uns am Herzen liegt“, bekannte der Ausschussvorsitzende Klaus-Peter Tullius. Darüber hinaus richteten die Ausschussmitglieder einen großen Dank an Anke Sczesny für die geleistete Arbeit.