Quad in Millingen gestohlen

Rheinberg Bisher unbekannte Täter haben bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag vergangener Woche ein blaues Quad des Herstellers Yamaha gestohlen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das vierrädrige Kraftrad vor einer Garage an der Saalhoffer Straße in Millingen geparkt. Das Fahrzeug ist auf das Kennzeichen WES-YD 79 zugelassen.