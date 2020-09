Betontod aus Rheinberg : Punkrocker bringen eigenen Likör raus

Rheinberg Die bekannte Rheinberger Band hat die Eigenmarke nach ihrem 2006-er Album „Schwarzes Blut“ benannt. Vorerst gibt es das Getränk nur bei Edeka Kusenberg. Am 30. Oktober erscheint ein neues Betontod-Album mit B-Seiten.

Die Musiker erinnerten sich an ihr 2006 erschienenes Album „Schwarzes Blut“ und waren sich schnell einig: So sollte die bandeigene Marke heißen. Vohwinkel: „Da lag es nahe, einen Lakritzlikör zu nehmen. Für uns war wichtig: Das Zeug muss schmecken und muss schwarz sein.“

Brauchtum in Rheinberg : Martinszüge in Rheinberg fallen aus

Jetzt ist die erste Fuhre auf dem Markt. „Schwarzes Blut“ aus dem Hause Betontod gibt es zunächst nur bei Edeka Kusenberg in Rheinberg an der Bahnhofstraße. Ein Halb­literfläschchen kostet dort 14,99 Euro. Vohwinkel: „Wir haben jetzt erst einmal 800 Flaschen produzieren lassen. Aber bald schon soll das Schwarze Blut in ganz Nordrhein-Westfalen in den Getränkeshops stehen.“ Darüber hinaus denkt die Band auch daran, die Flaschen bei Festivals anzubieten.