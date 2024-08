Rheinberger Punkrockband Betontod spielt beim Wacken-Open-Air vor 40.000 Menschen

Deutlich kleiner, aber vom Stellenwert her von der Band ganz weit oben angesiedelt, ist das nächste „Heimspiel“ von Betontod. Die Punkrocker nutzen wieder die MAP-Bühne am Pulverturm in Rheinberg, um da aufzutreten, wo sie herkommen. Am Freitag, 23. August, rocken sie ihre Heimatstadt. Das Konzert ist restlos ausverkauft. 2200 Ticket sind verkauft. Eine Abendkasse gibt es nicht mehr. Ab November ist die Band auf Tour, in NRW kann man sie in der Kölner Live-Music-Hall und im Dortmunder FZW hören.