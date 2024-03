Metalldiebe in Rheinberg Pumpe aus Kupfer in Rheinberg gestohlen

Lange Gesichter bei der Rheinberger Pumpennachbarschaft XaKaKa: Wie die Nachbarschaft mitteilte, ist ihr Pumpengehäuse aus Kupfer in der Nacht von Freitag auf Samstag am vergangenen Wochenende abmontiert und gestohlen worden. Standort der Pumpe war seit rund 25 Jahren die Kanalstraße. Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet. Wer im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat, möge sich bitte bei der Polizei in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 9340 melden. Zur Pumpennachbarschaft XaKaKa gehören Anwohner der Xantener Straße, der Kanalstraße und der Siedlung Am Kanal.