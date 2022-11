Kulturprojekt in Rheinberg : Pulverturm wird mit Licht und Ton zum Kopfkino

Rheinberg Stadtmarketing und Heimatverein luden zum dritten Mal in die letzte Ruine der einstigen Festungsanlage Rheinberg ein. Beide sehen das Kulturprojekt als Vorboten für den 900. Geburtstag des Kloster Kamp im Jahr 2023, das eng mit der Stadt Rheinberg verbunden war.

„Ich bin als Kind durch eine Öffnung in den Pulverturm gestiegen“, erzählte am Freitagabend ein Besucher, bevor das Kulturprojekt „Kopfkino im Pulverturm“ in Rheinberg begann. „Im Pulverturm bin ich die Eiche hinaufgeklettert. Das war ein Abenteuer.“ Nicht wenige Rheinberger verbinden ein Abenteuer, eine persönliche Geschichte, die mehr als ein halbes Jahrhundert zurückliegt, mit der Geschichte des schwarzen Turms, wie er vor mehr als einem halben Jahrtausend hieß. Das hängt mit der fast mystischen Atmosphäre zusammen, die diese Ruine umweht, besonders wenn sie in Licht und Schatten steht.