EM-Spiel-Übertragung in Rheinberg Public Viewing am Freitag auf dem Großen Markt

Am Freitagabend beginnt das Rheinberger Sommerfest auf dem Großen Markt. Weil sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft durch den Sieg gegen die Dänen für das Viertelfinale qualifiziert hat und am Freitag um 18 Uhr gegen die Spanier spielt, gibt es eine Programmänderung. Das Duo „Take Two“ legt am Freitag bereits um 16.30 Uhr und nicht erst um 18 Uhr auf der Bühne los. Der Auftritt wird um kurz vor 18 Uhr beendet sein. Ab 18 Uhr kann man sich dann das Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien auf einem viermal zwei Meter großen LED-Bildschirm anschauen. Hauptsponsor ist das Rheinberger Unternehmen Blue Media Light. Mit der Band Chris Koch & Friends geht es dann nach dem Ende des EM-Spiels weiter auf der Bühne. Mit der Veranstaltung am Freitagabend feiert Oliver Prophet Jubiläum: Er ist seit 25 Jahren Pächter des Restaurants Zur Alten Apotheke. Am Samstag erstreckt sich das Programm dann über den ganzen Tag. Um 12 Uhr wird Bürgermeister Dietmar Heyde das Sommerfest offiziell eröffnen. Unter anderem gibt es eine Gourmetmeile der Nachbarschaften in der Gelderstraße.