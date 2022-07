Psychologie-Podcast aus Rheinberg : Lockere Lebenstipps zum Mitnehmen

Franca Cerutti, Psychologin und Psychotherapeutin aus Orsoy, ist höchst erfolgreich mit ihren Podcasts. Foto: CW

Rheinberg Die Rheinbergerin Franca Cerutti ist Psychologin und Psychotherapeutin. Ihr Podcast „Psychologie to go“ ist der erfolgreichste in der Sparte Gesundheit & Fitness in Deutschland. Jede Woche hören Hunderttausende im Internet zu. Wie sie auf die Idee kam und wie die Podcasts entstehen.