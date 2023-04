Autorin aus Rheinberg Psychologie to go – das Buch zum Podcast

Rheinberg · Franca Cerutti aus Rheinberg präsentiert ihren ersten Ratgeber „Psychologie to go: Wie verrückt sind wir eigentlich?“ über Angststörungen, Depression, und Sucht. Von Montag an geht sie mit ihrem Mann Christian Weiss auf Lese-Tour.

07.04.2023, 09:52 Uhr

So sieht das Cover des ersten Buchs von Franca Cerutti aus Orsoy aus. Es ist gerade erschienen. Die Autorin geht damit auf Deutschland-Tour. Foto: Verlag Droemer Knaur

Franca Cerutti aus Orsoy ist Psychologin und Psychotherapeutin. Überregional bekannt geworden ist sie durch ihren wöchentlichen Podcast „Psychologie to go“, den sie zusammen mit ihrem Mann Christian Weiss – er ist Psychiater – produziert und der zu den erfolgreichsten in der Abteilung Gesundheit & Fitness im deutschsprachigen Raum gehört. Weit mehr als eine Million Menschen klicken Monat für Monat rein und hören zu.