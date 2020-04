St.-Nikolaus-Hospital in Rheinberg : Psychisch Kranke leiden in der Krise besonders

Psychisch Kranke leiden in der Krise besonders

St.-Nikolaus-Hospital in Rheinberg

Rheinberg Auch für die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie St.-Nikolaus-Hospital in Rheinberg sind die Pandemie-Maßnahmen eine ganz besondere Herausforderung. Fürs Haus gilt ein striktes Besuchsverbot. Es kommen weniger Patienten.

„Trotz dieser verstärkten Belastung ist uns das im Team bisher gut gelungen“, sagt Chefärztin Dorothee Müller erfreut. Der im Team entwickelte Krisenplan – ein Mittelweg zwischen Aufrechterhaltung des Angebotes und Beachtung allgemeiner Schutzmaßnahmen – greife. Die Umsetzung beinhaltet im Wesentlichen das, was auch für andere Einrichtungen gilt. „Wir haben ein striktes Besuchsverbot ausgesprochen“, berichtet Müller. Ausnahmen gelten nur für gesetzliche Betreuer oder Richter.

Kapazität Das Hospital bietet 80 Behandlungsplätze auf fünf Stationen und 20 Plätze in der Tagesklinik. Es gibt eine Psychiatrische Ambulanz und eine Gerontopsychiatrische Beratungsstelle.

Versorgung Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie versorgt rund 180.000 Menschen in Moers, Rheinberg, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Alpen.

Auch Beurlaubungen der Patienten zum Beispiel an Wochenenden wurden ausgesetzt. Zudem sei die Belegung derzeit geringer als sonst. „Das ergibt sich unter anderem daraus, dass weniger Anfragen an uns gerichtet werden“, berichtet die Chefärztin. Ungeachtet dessen musste in St. Nikolaus kein Bereich geschlossen werden.