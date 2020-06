„Haut ab!“ : Protest gegen Versammlung der AfD in Rheinberg

Rheinberg Die AfD hat sich am Sonntag in Rheinberg getroffen. Vor dem Gebäude demonstrierten Dutzende Menschen gegen die Partei und „gegen Hass und Hetze“, sie riefen „Haut ab!“ und kündigten für die nächsten Monate weitere Proteste gegen die AfD an.

Die AfD sei in Teilen rassistisch, völkisch und rechtsextrem, sagte Angelika von Speicher vom Bündnis „Aufstehen gegen Rassismus“. Sie nannte die Partei den „parlamentarischen Arm der rechten Szene in Deutschland“ und rief dazu auf: „Zeigen wir Haltung gegen Rechts und Rassismus, im Alltag, im Beruf, in der Familie, in den Vereinen.“ Die Nationalsozialisten hätten 1933 nur an die Macht kommen können, weil eine Mehrheit geschwiegen habe. „Lasst uns nicht mehr schweigen“, forderte von Speicher. „Zeigen wir Mut und Zivilcourage, lassen wir nicht zu, dass Rassismus und Nationalismus wieder Fuß fassen in unserem Land.“ Sie kündigte weitere Proteste gegen die AfD an. Die Partei gehöre nicht in die Parlamente und Rathäuser. „Dafür werden wir kämpfen“, sagte sie. „Man kann unzufrieden sein mit so einigen Dingen in unserem Land, aber deswegen muss man keine rechtsextreme Partei wählen.“