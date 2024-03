Projektwoche in Millingen Unterricht mit Kopfverband und Kunstblut an der Bienenhaus-Schule

In der Klasse 1b der Grundschule am Bienenhaus in Millingen, der Koalaklasse, geht es blutig zu. Zum Glück fließt dort kein echtes, sondern künstliches Blut. Klassenlehrerin Caro Kuhlmann hat an diesem Unterrichtstag Unterstützung von Anne Bauhaus. Die junge Frau führt für die Firma Rennecke Medic Erste-Hilfe-Kurse durch. Für Führerscheinbewerber, in Unternehmen, aber eben auch kindgerecht in Schulen. Da werden Verbände angelegt und es wird die stabile Seitenlage eingeübt. Damit die Kinder wissen, wie man einen verunglückten Menschen lagert, damit er sich nicht an seiner eigenen Zunge verschluckt. Mit kleinen Eselsbrücken erklärt Anne Bauhaus die einzelnen Schritte.