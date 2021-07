Stadt kooperiert mit der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung : Rheinberg-Projekte an der Hochschule

Rheinberg Integrationsarbeit und politische Beteiligung junger Menschen waren Themen für Studenten der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) Studierende des Ausbildungsjahrgangs 2019 hatten acht Wochen Zeit, sich mit dem jeweiligen Themenfeld zu befassen.

Die Stadt Rheinberg und die Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung (HSPV) haben sich in zwei gemeinsamen Projekten den Themenfeldern „Integrationsarbeit“ und „politische Beteiligung junger Menschen“ gewidmet. Studierende des Ausbildungsjahrgangs 2019 hatten acht Wochen Zeit, sich mit dem jeweiligen Themenfeld zu befassen. Ziel war es, den Studierenden, die künftig in Kommunalverwaltungen ihre Arbeit aufnehmen, die Durchführung von Projekten nahezulegen und zugleich dem Projektpartner Stadt Rheinberg Empfehlungen für eine weitere Arbeit zu liefern. Der städtische Fachbereich Jugend und Soziales habe dazu die beiden Projekte engmaschig begleitet, teilte die Stadtverwaltung jetzt mit.

Unter Begleitung des Dozenten Ulrich Walbrühl haben sich Studsenten dem Thema „Integrationsarbeit in Rheinberg“ gewidmet. Ausgangspunkt war die vorgesehene Fortschreibung des städtischen Integrationskonzeptes. Im Projekt bot sich die Gelegenheit, zugewanderte Menschen zu ihren Erfahrungen mit der Integration konkret in Rheinberg zu befragen. Dazu erstellten die Studenten in Abstimmung mit den Mitarbeitern im Fachbereich Jugend und Soziales einen Fragebogen, der dann mit großer Unterstützung der ehrenamtlich in der Integrationsarbeit engagierten Menschen durchgeführt wurde.