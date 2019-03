Mundarttheater : Noch wird mit Textheft gearbeitet

Käthi Spolders (von links), Peter Karola Schäfer, Peter Houcken, Ulrich Weihofen, Chrissi Schneider, Claudia Voßler und Hans-Theo Mennicken bei der Probe. Foto: Fischer, Armin (arfi)

RHEINBERG Die Proben für das Mundarttheaterstück „Alles för de Katt“ in der Stadthalle laufen auf Hochtouren. Die Akteure sind mit Freude und Begeisterung dabei – wenn auch noch viel Text zu lernen ist. Karten sind im Vorverkauf noch zu haben.

Die Schlagzahl für die Proben des Rheinberger Mundart-Ensembles nimmt zu. Am ersten Aprilwochenende, 5. und 7. April, steht die Mannschaft auf der Bühne und verspricht schon jetzt beste Unterhaltung. Dazu wird die Probenzeit auf der Bühne intensiv genutzt. Aktuell zwei Mal pro Woche trifft sich das Ensemble. Ist jemand verhindert oder verspätet er sich, springt Rolf Kuhlmann ein und liest die entsprechende Rolle. Schließlich muss die Probe durchlaufen, sollen die Texte sicher sitzen. „Wir spielen zwar ein Mundart-Stück, haben aber mittendrin hochdeutsche Passagen. Das Verstehen ist daher kein Problem“, so Hans-Theo Mennicken, der wieder mit von der Partie ist.

Die Darstellenden laufen bei den Proben entweder mit ihrem Skript über die Bühne, oder sprechen schon frei. Beim Texthänger ist Rolf Kuhlmann der Anker in der Not. „Wir haben richtig lange Textpassagen. Nicht nur zwei Sätze“, so der Budberger. In jedem Fall ist schon jetzt viel Bewegung und Spaß in diesem Probenabschnitt spürbar. Eine der Herausforderung sei, so Mennicken, dass noch kein Bühnenbild steht, das die jeweilige Position in der Szene vorgibt. „Wir müssen einfach improvisieren“, so Mennicken. Wie zu hören ist, sind die Bühnenbildbauer Erwin Thiemann und Bernd Dormann schon schwer beschäftigt.

info Das Originalstück heißt „Katzenjammer“ Stück Das Original heißt „Katzenjammer“ und stammt von Bernd Gombold. Käthi Spolders, die auch wieder mit auf der Bühne steht, hat die Story auf Rheinberger Verhältnisse umgemünzt und auf Platt übersetzt. Team Mit Chrissi Schneider und Claudia Voßler auch zwei junge Leute im 20-köpfigen Team.

Ein rund 20-köpfiges Team sorgt hinter den Kulissen für das Gelingen sorgen. Das Publikum darf auf einen lustigen Schwank in drei Akten gespannt sein. Das gesamte Paket an Verwicklungen, Verstrickungen und Kuriositäten ist geschnürt. Die Stückauswahl erfolgte im vergangenen Jahr. Nach Silvester ging es direkt los. Käthi Spolders vom Sprookverein hat das Stück „Katzenjammer“ von Autor Bernd Gombold überarbeitet und das schönste Rheinberger Platt für vier weibliche und sechs männliche Rollen auf Papier gebracht. In Rheinberg heißt die Komödie „Alles för de Katt.“

Das Rheinberger Mundart-Ensemble ist eine Co-Produktion des Rhinberkse Sprookverein Ohmen Hendrek und des Karnevalsvereins Rhinberkse Jonges. „Wir rechnen insgesamt mit einem zweieinhalbstündigen Theaterabend“, sagt Kuhlmann. Bereits in der Vergangenheit haben die Mundart-Stücke für große Freude gesorgt, weil Heimat auf der Zunge liegt. Auch diesmal soll es so sein, versprechen die Akteure.

Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen und läuft gut. „Alles för de Katt!?“, eine Komödie auf Platt in drei Akten, wird am Freitag, 5. April, 20 Uhr, und am Sonntag, 7. April, 17 Uhr, jeweils in der Rheinberger Stadthalle gespielt. Für die Aufführung am Freitag gibt es noch Karten für die Logen und Tribüne. Für die Vorstellung am Sonntag nur noch Einzelkarten.