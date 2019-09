Rheinberg : Hündin Dana ist Hilfslehrerin

Während Schulleiterin Ursula Schwutke (l.) die Lerngruppe aus Erst- und Zweitklässlern unterrichtet, liegt Schulhündin Dana entspannt auf ihrer Decke. Seit etwa einem Jahr ist der Golden Retriever nun „Lehrkraft“ an der „Private School of Life“-Grundschule. RP-Foto: Ostermann. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Seit etwa einem Jahr ist der Golden Retriever der Schulhund an der Private School of Life-Grundschule. Sie ist Motivatorin, Seelentrösterin, Kuschelpartnerin und Sportgefährtin – und für Schulleiterin Schwutke eine unersetzliche „Lehrkraft“.

Dana ist kaum älter als ein Jahr und geht schon zur Schule. Dort ist sie nicht nur Schülerin, sondern auch Lehrkraft. Dass sie sich in beiden Rollen allerdings nicht immer genau an die geltenden Regeln hält, nimmt ihr niemand übel. Dana ist nämlich der Schulhund an der „Private School of Life“-Grundschule und versteht es, ausnahmslos alle – Schüler, Lehrer und Eltern – um den Finger beziehungsweise die Pfote zu wickeln. Seit Ende August 2018 gehört die Golden-Retriever-Hündin zum Alltag an der privaten Grundschule an der Kiefernstraße dazu. Zur Begeisterung der mittlerweile 30 Kinder.