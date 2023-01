Karneval in Rheinberg Prinzentreffen erstmals auf eigene Faust

Umso größer war die Vorfreude auf den 19. Empfang in diesem Januar. „Doch es kam keine Einladung“, sagte Karl Baumann, der in dieser Session als Prinz Karl I., „der Ackernde“ die 1. KG Rot-Weiß Borth anführt. Es stellte sich heraus, dass die Stadt das Prinzentreffen gestrichen hatte – aus Kostengründen. Baumann: „Als wir eines Abends zusammensaßen, haben wir gesagt: So geht das nicht. Dann nehmen wir das eben selbst in die Hand.“