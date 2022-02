Karneval in Rheinberg : Prinzen-Besuch am Geldertor

Rheinberg, Helau! Die Nachbarn trafen sich am Wochenendfe am Geldertor. Die Pumpe steht zwischen Innen- und Außenwall. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Kurz vor den Karnevalstagen schmücken traditionell viele Nachbarschaften in Rheinberg ihre Pumpen. Vereinzelt wird das auch in diesem Jahr gemacht, obwohl die tollen Tage weitgehend ausfallen. So trafen sich jetzt die Mitglieder der Nachbarschaft Geldertor, um ihre Pumpe zu schmücken.

Groß war die Freude über den Besuch der Rhinberkse Jonges: Prinz Noah Geerkens, Hofmarschall Kevin Dziekonski und Zeremonienmeister Niels Uebbing hatten am Geldertor, begleitet von Jonges-Präsident Wolfgang Rams, ihren ersten offiziellen Auftritt. Da erklang natürlich ein dreifaches und lautstarkes „Rheinberg, Helau!“

Für den jungen Karnevalsprinzen Nioah Geerkens, er ist Mitte 20, gehört die Narretei zu seinem Leben und dem seiner Familie: Sein Großvater ist seit 54 Jahren bei den Rhinberkse Jonges, sein Onkel Bernd Geerkens war vor 20 Jahren Prinz, trug den Beinamen „der Bärtige“. Noah Geerkens selber ist seit sechs Jahren Mitglied. Auch seine Freundin Konstanze ist begeisterte Karnevalistin, ist wie ihre Eltern Mitglied bei der 1.KG Rot-Weiß Borth, ihr Onkel war auch schon einmal Karnevalsprinz in dem Rheinberger Ortsteil. Text: up/RP-Foto: Armin Fischer

(up)