Karneval in der Rheinberger Stadthalle Prinz Noah I. holt sich den Schlüssel für das Stadthaus

Die Schlüsselübergabe der Rhinberkse Jonges in der Stadthalle ist ein ewiges Mysterium. Jahr für Jahr fragt man sich: Wie kann es sein, dass der Bürgermeister, wer auch immer dieses Amt bekleidet, am Sonntagvormittag im Besitz des Stadthausschlüssel ist, wenn ihm die Möhnen das gute Stück am Donnertsag doch entrissen und versichert haben, es vorerst nicht wieder rauszurücken. „Das muss man nicht verstehen“, sagte am Sonntag eine erfahrene Karnevalistin. „Das ist einfach so.“