Evangelische Kirchengemeinde Saarlouis : Presbyterium überrascht Pfarrer

Pfarrer Jörg Beckers am Sonntag vor der Kirche in Saarlouis. Foto: Uwe Plien

Rheinberg/Bönninghardt/Saarlouis Jörg Beckers, einst in Bönninghardt und Rheinberg tätig, hatte Ordinations-Jubiläum.

Da staunte Pfarrer Jörg Beckers nicht schlecht. Im Gottesdienst am Sonntag in der evangelischen Kirche von Saarlouis wurde er von seinem Presbyterium überrumpelt. Den Damen und Herren war nicht entgangen, dass Beckers Jubiläum hatte: Seine Ordination, damals in Solingen zelebriert, lag fast auf den Tag genau 25 Jahre zurück. Der Pfarrer legte keinen Wert auf eine Erwähnung dieses Jubiläums und hatte versucht, es geheimzuhalten, doch da spielte das Presbyterium nicht mit. Alle Mitglieder gratulierten Beckers und überreichten ihm Geschenke im Gottesdienst. Man sei stolz und froh, ihn als Pfarrer in Saarlouis zu haben, wurde betont.