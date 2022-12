Silvesterkonzert in Rheinberg Der Kreative und die Rock-Röhre

Zunächst einmal spielen Franz Loszt & Apolonia nur Songs anderer Künstler, allerdings in eigenen Interpretationen, also in Bearbeitungen, wie man sie eher selten hört und die sich von den Originalen unterscheiden. So kann man „Freak on a leash“ von der Metalband Korn hören oder „Army of me“ von Björk. Speziell ist auch die Version von Led Zeppelins Rock-Klassiker „Whole Lotta Love“. „Alles auf der Akustikgitarre gespielt, teilweise mit zweistimmigem Gesang“, schildert Renan Cengiz, der schon Ideen hat, wie sich das Konzept ausbauen lässt. Er verspricht, dass man Yvonne Rüller von einer ganz anderen Seite kennenlernen wird. „Sie setzt ihre tolle Stimme auch sehr sanft, zerbrechlich, intim und leise ein“, so der Musiker. „Das geht stimmlich in eine ganz andere Richtung als beim Zauberlehrling.“