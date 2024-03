Zirkus Jonny Casselly jr. Premiere für die Jonito-Show mit Lachgarantie

In dieser Woche hat der Xantener Zirkus Jonny Casselly erstmals ein Zirkusprojekt für die St.-Peter-Grundschüler in Rheinberg durchgeführt (wir berichteten). Gemeinsam mit Clown und Artist Tonito Alexis nutzte Zirkusdirektor Jonny Casselly jr. die Gelegenheit zur Premiere der „Jonito-Show“. Unterstützt von Artistinnen aus der Casselly-Familie stehen Clownerie und Akrobatik im Vordergrund. „Die Kinder sollen sehen, dass wir das, was wir ihnen beibringen, auch selber können“, so Casselly.