Millinger Bürgerschützen Grete Brune holt sich den Hauptpreis beim Winterfest – einen Reisegutschein

Der Bürgerschützenverein Millingen hat wieder ein Winterfest im Sportheim an der Jahnstraße veranstaltet. Es kamen viele Schützen, die sich in der Mittagszeit über Grünkohl mit Mettwurst freuten.Für die Kinder gab es Burger vom Grill. Auch Stockbrot gehörte zum Angebot. Im Anschluss wurden die Preise der Vereinsmeisterschaft 2023 verteilt. Vereinsmeister ist Oliver Elsner, bei den Damen Janina Elsner, der Jugendpokal blieb ohne Teilnehmer, der A-Pokal ging an Janina Elsner, der B-Pokal an Günter Berndt, der Aumund-Gedächtnis-Pokal und der Batallionspokal an Oliver Elsner. Er gewann auch im 3-Waffenwettkampf, wurde Vereinsmeister LP, holte den Armbrustvereinsmeister und siegte in der Altersklasse, während mit Zielfernrohr Janina Elsner siegreich war. Luftgewehrvereinsmeister wurde Christoph Tooten. Die Luftgewehrvereinsmeisterschaften Schüler und Jugend blieben ohneTeilnehmer