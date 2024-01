Kleinkunst in Rheinberg Preisgekrönte Tina Teubner im Schwarzen Adler

Die neue Preisträgerin des renommierten Kabarettpreises „Salzburger Stier 2024“ kommt nach Vierbaum in den Schwarzen Adler. Tina Teubner, seit vielen Jahren regelmäßig dort und gern gesehen an der Baerler Straße 96, gastiert am Donnerstag, 25. Januar, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Adler. „Ohne Dich war es immer so schön“ heißt das neue Programm. Der mit 6000 Euro dotierte „Salzburger Stier“ ist der einzige internationale Preis für Satire und gilt als deutschsprachiger Kabarett-Oscar. Die Auszeichnung wird seit 1982 von den öffentlich-rechtlichen Hörfunksendern in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich und der Rai Südtirol vergeben und geht jedes Jahr an Kabarettistinnen und Kabarettisten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Neben Tina Teubner sind Dirk Stermann aus Österreich und Dominik Muheim aus der Schweiz die kommenden Preisträger. Die Preisverleihung wird am 4. Mai in Olten stattfinden. Tina Teubner gilt als eine der brillantesten, sprachmächtigsten Kabarettistinnen unserer Zeit und als Meisterin der Zwischentöne. Seit über 30 Jahren bereist sie den gesamten deutschen Sprachraum, fest entschlossen, ihr Publikum mit Liedern, Kabarett und Unfug zu beglücken und wachzurütteln.