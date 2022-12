Schützenvereine in Rheinberg Entscheidung fiel oft erst im Stechen

Die Schießmeister Marcel Haupt und Axel Dormann führten die Veranstaltung erstmalig auf der runderneuerten Schießanlage durch und hatten, da in den vergangenen Jahren oft weniger jüngere Schützenbrüder teilgenommen hatten, die Altersklassen angepasst. Prompt kamen in diesem Jahr weniger ältere Schützen, so dass in der teilnehmerstarken mittleren Altersklasse zwei zusätzliche Preise verteilt wurden.