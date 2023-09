Antje Kremer-Adams startet „Herzensprojekt“ Süße Leckereien zugunsten der Hospizarbeit in Rheinberg

Auch am 4. November beim Martini-Markt in Ossenberg, am 18. November, 2. und 16. Dezember beim Ossenberger Wochenmarkt sowie am 25. und 26. November bei der Weihnachtsausstellung Op de Hipt in Kamp-Lintfort werden die Produkte verkauft. Ab dem 25. November stehen die Leckereien auch in der Weihnachtsausstellung in der Gärtnerei Koppers in Alpen bereit. Bestellungen sind zudem bei Antje Kremer-Adams unter Tel. 0172 2093113 möglich.