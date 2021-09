Einzelhandel in Rheinberg : „Frauenzimmer“ ab 2022 ohne Post- und Lotto-Service

Orsoy Corinna und Sandor Varga führen ihre Boutique „Frauenzimmer“ an der Kuhstraße in Orsoy weiter, Post-Shop und Lotto-Annahme geben sie zum Ende dieses Jahres auf.

Mit der Einrichtung einer Post- und Lottofiliale in den Räumen ihrer Boutique Frauenzimmer wollten Sandor Varga und seine Frau Corinna auch zur Belebung des Orsoyer Ortskerns beitragen. Der solle nicht zum reinen Wohnquartier werden, betonten die Vargas bei der Eröffnung im Juli des vergangenen Jahres. Doch nach nur knapp anderthalb Jahren schließt das Ehepaar den Post- und Lottoshop zum 31. Dezember wieder. Bis dahin können in dem kleinen Modegeschäft an der Kuhstraße 20 noch Briefe und Pakete aufgegeben, Postwertzeichen erworben werden. Dann ist definitiv Schluss. Das bestätigt auch Rainer Ernzer, Pressesprecher der Deutschen Post. „Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir übergangslos weitermachen können“, betont Ernzer. Bis Anfang des kommenden Jahres wolle man in Orsoyer einen neuen Partner gefunden haben.