Standort-Suche in Rheinberg Post-Filiale in der PM-Tankstelle in Orsoy schließt

Die Post-Stelle in der PM-Tankstelle an der Rheinberger Straße (L155) in Orsoy hat am Freitag, 16. Juni, letztmalig geöffnet. Der Vertrag mit Tankstellen-Betreiber Steffen Welbers ende zum 30. Juni, sagte eine Sprecherin der Deutschen Post am Donnerstag auf Nachfrage. Urlaubsbedingt sei bereits am 16. Juni Schluss. Welbers hat den Post-Dienst dann genau ein Jahr lang angeboten. Eine Nachfolge-Regelung sei noch nicht gefunden, sagte die Post-Sprecherin. „Wir arbeiten daran, aber bisher hat sich noch nichts ergeben.“ Sie verweist auf die Filiale in Budberg an der Rheinkamper Straße 13 im Schreibwarenladen Schmitz, die für Orsoyer die nächst erreichbare Stelle sei. Auch dort könne man Briefmarken kaufen oder Postsendungen aufgeben.