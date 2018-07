Rheinberg: Positive Resonanz nach "Filmschauplätze NRW"

Rheinberg Der Vorsitzende des Trägervereins Altes Rathaus freut sich über den Zuspruch beim Filmabend auf dem Großen Markt.

Rheinberg war am Freitag Filmstadt. Die Reihe „Filmschauplätze NRW“ hat am Alten Rathaus Station gemacht. Mehr als 800 Besucher auf dem Markt erlebten einen wunderschönen Kinoabend unter freiem Himmel. RP-Redakteur Bernfried Paus sprach mit Hans-Theo Mennicken über das Ereignis.

Mennicken Der Zuspruch war überwältigend. Rund 1000 Zuschauer, das hat es auch schon an anderen Schauplätzen gegeben. Da hießen die Städte aber Herne oder Gelsenkirchen und nicht Rheinberg.

Mennicken Erstaunlich dass die Reihe so viele Fans hat, die mitreisen. Das war für Rheinberg eine schöne Gelegenheit auf sich aufmerksam zu machen. Bei den Stadtführungen haben wir gemerkt, woher die Leute alle kamen. Die waren, wie man hört, alle angetan.

Mennicken Der Abend hat sicher auch den Rheinbergern gut getan. Der umgestaltete Markt hat bewiesen, dass er veranstaltungstauglich ist. Da wächst was zusammen. Wir als Trägerverein sind allen für die Unterstützung dankbar, den vielen, die beim Auf- und Abbau geholfen haben, dem DLB, der Stadt, die das finanzielle Risiko, wenn’s denn noch besteht, abfedert.

Mennicken Wichtig ist, dass das Alte Rathaus wieder im Mittelpunkt gestanden hat und die Leute in Rheinberg gesehen haben, was man mit dem Bauwerk gutes für die Stadt in Bewegung setzen kann, auch wenn manche die baulichen Pläne noch ein wenig skeptisch betrachten.