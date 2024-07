Sommerferienspaß in Rheinberg Pool-Party im Underberg-Freibad

(up) Im Underberg-Freibad war gestern ordentlich was los: Das Zephyrus-Pool-Party-Team aus Ostwestfalen versorgte die Besucher nicht nur mit cooler Musik aus einer riesigen Soundanlage, sondern hatte auch riesige aufblasbare Geräte zum Spielen und Toben mitgebracht. Und die Animateure luden insbesondere die Kinder und Jugendlichen dazu ein, sich an unterhaltsamen Spielen zu beteiligen. Ein Angebot, das sich viele nicht entgehen ließen. Das alles fand bei herrlichstem Sommerferienwetter statt. Entsprechend gut besucht war das Underberg-Freibad. Foto: Olaf ostermann